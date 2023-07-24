Сейчас застройщик пытается ввести в эксплуатацию этот торгово-развлекательный центр, который противоречит проекту

В Киеве частное предприятие обещало обустроить на месте спортивных площадок на Отрадном футбольное поле, а построило торгово-развлекательный центр. Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова на своей странице в Facebook.

"Компания "Росток" уничтожила спортивные площадки и теперь пытается ввести в эксплуатацию ТРЦ, который противоречит проекту. ... Конечный бенефициар Ростка - Игорь Масол, сын Виталия Масола, премьера при Кучме. Бизнес-партнером Игоря Масола, по информации СМИ, является депутат Киевсовета от Единства, Сергей Крымчак. Давайте смотреть, на сколько Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины нетолерантна к коррупции, дадут ли ввести в эксплуатацию то, что противоречит проекту в пункте, который является важным для общины", - написала Семенова.

По ее словам, в 2020 году "Росток" под предлогом укрепления подпорной стенки дома культуры решил построить еще и ТРЦ на месте спортивных площадок.

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"После протестов общины и нескольких уголовных производств и арестов участка Росток сделал ход конем - в проектную документацию добавили спортивные площадки на крыше. ... Год 2023.ТРЦ построили и теперь пытаются ввести в эксплуатацию. Конечно, никаких футбольных полей на самом деле никто и не собирался делать", - отметила депутат.

Семенова отметила, что сейчас госинспекция отказывает во введении в эксплуатацию этого ТРЦ, поскольку нет спортивных полей.

"Что будут делать теперь черти из Ростка? Будут пробовать изменить проект и выбросить оттуда поля. Этакая проверка ГИАГ на адекватность", - подчеркнула Семенова.

Как известно, Сергея Крымчака обвиняли в незаконном завладении шестью земельными участками в столице. Во время досудебного расследования было установлено, что в течение 2008-2014 годов обвиняемый, находясь на должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе города Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривен, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.

Согласно преступной схеме, депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение вышеуказанных участков на подставных лиц. В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений.

21 мая 2021 г. САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт об обвинении депутата Крымчака и его сообщника в незаконном завладении указанными шестью земельными участками в Киеве.

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