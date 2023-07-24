Запрет действует из-за высокой температуры воздуха, отметили в полиции.

В Киеве ввели тепловой режим, который предусматривает запрет на въезд в столицу тяжеловесного транспорта.

Как сообщает патрульная полиция Киева, временное ограничение движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Запрет касается как въезда в столицу, так и передвижения по городу. "Время действия ограничения может меняться в соответствии с температурным режимом", - уточнили патрульные.

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Как известно, запрет на движение вышеупомянутых грузовиков вводится, когда температура воздуха достигает более 28 градусов. В частности, по данным Укргидрометцентра, сегодня, 24 июля, температура в столице составит +27-29 градусов.

Основной целью таких временных запретов является сохранение дорожного покрытия, которое разрушается вследствие интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду. Соблюдение ограничений контролируют патрульные полицейские.

Как сообщал УНИАН, такие меры уже несколько раз вводились в столице в течение этого лета. В частности, запрет на движение больших грузовиков действовал 17 июля.

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