В Киеве будут судить двух экс-руководителей подразделений МВД за препятствование протестам во время Майдана

Они организовали вытеснение протестующих за пределы Майдана Незалежности 30 ноября 2013 года.

В Киеве будут судить двух экс-руководителей подразделений Министерства внутренних дел за препятствование протестам во время Революции достоинства.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в Шевченковский районный суд г. Киева направлены для рассмотрения по существу обвинительные акты по двум уголовным производствам в отношении бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве и бывшего заместителя начальника управления - начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

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Двое бывших руководителей подразделений МВД обвиняются в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины), говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 ноября 2013 года правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали и обеспечили незаконное препятствование проведению собрания граждан. «В результате этих действий сотрудники полка милиции особого назначения «Беркут» и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников собрания за пределы Майдана Незалежности, чем нарушили конституционное право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания и митинги», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований завершили расследование по делу о подозрении указанных экс-правоохранителей в препятствовании акциям протеста во время Революции достоинства.