Сегодня в школах Киева возобновился учебный процесс.

Учебный год в столичных школах продлится до 1 июля - это предусмотрено законодательством об образовании.

Об этом заявила глава департамента образования и науки КГГА Светлана Фиданян в эфире канала "Украина 24".

При этом она пояснила, что июнь - "это другой месяц для учебных заведений".

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"В июне продолжается государственная итоговая аттестация для выпускных классов, к которым имеют отношение и девятые классы, и четвертые, которые в этом году освобождены от государственной итоговой аттестации. А также государственная итоговая аттестация в виде ВНО для 11-х классов. В связи с тем, что проходит ряд таких мероприятий, а раньше, еще до COVID-19, были пришкольные лагеря - первые две недели дети могли их посещать, то учебный год и заканчивался обычно до 1 июля. Ничего нового в этом году нет", - рассказала чиновница.

"Учебный год как сидение за партами", по ее словам, в Киеве продлится до "28 мая включительно.

"С 31 мая до 11 июня мы рекомендовали учебным заведениям проводить групповые индивидуальные занятия в случае необходимости - или подтянуть ребенка по знаниям, или развивать его знания по определенному предмету", - добавила Фиданян.

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С 1 мая в столице ослабили карантинные ограничения. Почти месяц в столице действовал жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

В частности, общественным транспортом разрешили пользоваться без специальных пропусков, в городе открылись ТРЦ, рынки, театры и кинотеатры.

С 5 мая школы и детские сады Киева возобновили свою работу в обычном режиме.

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Автор: Юрий Годован