В столице дети стали чаще болеть коронавирусом, чем в предыдущие волны.

Киевские школьники еще неделю будут учиться дистанционно. Дети вернутся в школы после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, уровень заболеваемости учеников был на уровне около 100 в день. При этом он указал, что в предыдущие волны дети не так часто болели в сложной форме.

Чиновник заявил, что суточная заболеваемость среди школьников стала снижаться, что говорит о правильности действий. В КГГА будут наблюдать за динамикой и как только статистика улучшится, так ученики младшей школы сразу вернутся за парты.

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В Украине за минувшие сутки обнаружили 10 802 новых случая коронавируса. Среди них 764 ребенка и 132 медицинских работников. Также 442 человека умерли от осложнений болезни, а 11 219 - выздоровели. Госпитализировали 2 798 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (987), Одесской (901) и Николаевской (844) областях.

С начала пандемии обнаружили 3 228 441 случай COVID-19. Из них 77 147 человек скончались от осложнений заболевания, а 2 642 459 - выздоровели.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 449 больных COVID-19, 34 человека умерли. В частности, за прошедшие сутки заболели 261 женщина, 163 мужчины, а также 25 детей.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусной болезнью и 238 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Всего за период пандемии в Киеве зарегистрировано 6 тыс. 908 летальных случаев от COVID-19. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 279 тыс. 307. Преодолели болезнь – 239 тыс. 642 человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки сделали более 97 тысяч прививок против коронавируса, что почти на 50 тысяч меньше, чем днем ранее. В частности, одну дозу вакцины получили 41 083 человека, полностью иммунизированные - 56 290 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране было привито 12 228 644 человека. Из которых получили одну дозу - 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 722 235 человек. В общем количестве в стране уже проведено 20 950 877 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева