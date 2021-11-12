Восстановление очного обучения детей возможно только после уменьшения количества больных.

Киевские власти приняли непопулярное решение о закрытии учебных заведений, чтобы защитить жизни детей.

Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

"Много обращений от родителей. Действительно, все хотят, чтобы дети пошли в школу. Мы тоже хотим. Но, принимая те или иные решения, мы заботимся в первую очередь о здоровье самого главного, что у нас есть – наших детей. Если кто-то думает о каких-то рейтингах. Думает, это популярное или непопулярное решение. Я одно могу сказать: ни одна жизнь ребенка не стоит рейтингов и всего остального", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что восстановление очного обучения детей возможно только после уменьшения количества больных.

"Если во время первой волны дети почти не болели, сегодня у нас инфекционные отделения почти полностью заполнены. У нас болеет большое количество школьников и преподавателей, многие группы в детских садах закрыты. Мы опираемся на выводы экспертов-вирусологов: если не уменьшится количество заболеваний, мы не сможем открыть учебные заведения. Вчера 1700 человек заболели, сегодня более 2000 человек. Мы видим антирекорды смертности. Если цифры больных уменьшатся, кривая пойдет вниз, мы сможем начать с того, что 1-4 классы пойдут в школу", - подытожил лидер "УДАРа".

Ранее столичные власти приняли решение перевести все школы города на дистанционное обучение.

Автор: Иван Бойко