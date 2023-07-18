Сумма залога составляет 33 миллиона.

В храмах Украинской православной церкви Московского патриархата появились ящики для сбора пожертвований на залог для экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла (Паши "Мерседеса"). Напомним, сумма залога составляет 33 миллиона 300 тысяч гривен.

Информацию о ящиках разместил в на своей странице в Фейсбук спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, добавив фото.

"Пока весь украинский народ собирает деньги на беспилотники для Вооруженных Сил Украины, донатит на оборону Украины и победу над российскими оккупантами, - в Киево-Печерской Лавре адепты Московского патриархата собирают деньги на залог подозреваемого агента кремля!!! так называемого "митрополита Павла" - гражданина Петра Лебедя, как он сам просил его называть не "Паша "Мерседес", а "Паша Тесла", - написал Ковалев.

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Он отметил, что фото ящика сделал в храме святого Агапита Печерского, в Лавре.

В комментариях предлагают дождаться конца сбора средств, а затем передать их на ВСУ, а также иронизируют, что в ящик 33 миллиона не влезет.

В то же время на странице Лавры в Инстаграм тоже начат сбор средств на залог Лебедю.

На странице указан номер банковской карты, на которую предлагают перечислять средства.

Дело Паши "Мерседеса" - что известно

Напомним, что в апреле экс-наместнику Лавры Павлу Лебедю вручили подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и отрицании действий страны-агрессора. Суд отправил его под домашний арест.

Впрочем, недавно Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности Лебедя и сообщила ему новое подозрение.

Также суд определил Павлу Лебедю альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 300 тысяч гривен.

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