История так поразила горожан, что выстроилась целая очередь из желающих приютить собаку.

В харьковском приюте уже год живет спасенный от человеческой жестокости пес Джонни. Он полностью выздоровел, подрос, поборол тяжелые травмы и вновь учится доверять людям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Умани подростки повесили щенка и с хохотом наблюдали, как он задыхаетсяГод назад хозяин щенка жестоко избил его стулом за то, что тот без разрешения залез на кровать. В результате у пса была сломана челюсть, выбито несколько зубов и тяжелая травма головы.

«История так поразила горожан, что выстроилась целая очередь из желающих приютить собачку», – говорится в сюжете.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц