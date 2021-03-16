В харьковском приюте уже год живет спасенный от человеческой жестокости пес Джонни. Он полностью выздоровел, подрос, поборол тяжелые травмы и вновь учится доверять людям.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Умани подростки повесили щенка и с хохотом наблюдали, как он задыхаетсяГод назад хозяин щенка жестоко избил его стулом за то, что тот без разрешения залез на кровать. В результате у пса была сломана челюсть, выбито несколько зубов и тяжелая травма головы.
«История так поразила горожан, что выстроилась целая очередь из желающих приютить собачку», – говорится в сюжете.
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