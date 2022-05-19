В сети показали на видео, как это происходило.

В Харькове сегодня был снесен памятник новгородскому князю Александру Невскому, расположенному на улице Академика Павлова.

Как пишут местные СМИ, памятник убрали при помощи самосвала. Он располагался рядом с церковью, названной именем князя. К слову, образ Невского нередко используется в российской пропаганде, РПЦ даже канонизировала его.

Отмечается, что во время сноса разбилась и плита монумента, на котором стоял Невский.

Видео демонтажа опубликовали местные Телеграм-каналы.

Напомним, недавно в Харькове был снесен памятник Жукову.

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