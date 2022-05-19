В Харькове сегодня был снесен памятник новгородскому князю Александру Невскому, расположенному на улице Академика Павлова.
Как пишут местные СМИ, памятник убрали при помощи самосвала. Он располагался рядом с церковью, названной именем князя. К слову, образ Невского нередко используется в российской пропаганде, РПЦ даже канонизировала его.
Отмечается, что во время сноса разбилась и плита монумента, на котором стоял Невский.
Видео демонтажа опубликовали местные Телеграм-каналы.
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Напомним, недавно в Харькове был снесен памятник Жукову.