В Харькове полицейские разоблачили 11-летнего школьника, который неоднократно срывал сеансы дистанционного обучения.
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Как сообщается на сайте областной полиции, правоохранители получили жалобы от педагогов одной из школ города. Они просили проверить неоднократный срыв дистанционных занятий через онлайн-платформу.
Инспекторы ювенальной превенции выяснили, что один из учеников предоставлял доступ к обучению посторонним лицам, которые срывали видеоконференции.
Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу. На родителей ученика составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями, или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
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