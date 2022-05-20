Многоэтажный жилой дом пострадал в результате многочисленных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Жительница харьковского района Северная Салтовка после возвращения домой показала, во что превратилась ее квартира и многоэтажка в результате российских обстрелов.

Видео обнародовали местные Телеграм-каналы.

Харьковчанка сняла последствия попадания снарядов в многоэтажку, дом получил значительные повреждения. В самой квартире виднеется огромная дыра. "9-й этаж, выстрел ракетой в мой дом, в мою квартиру", - рассказывает автор видео.

Как известно, Северная Салтовка - жилой массив Харькова, который располагался ближе других к линии фронта, поэтому значительно пострадал в результате вражеских обстрелов.

Харьков возвращается к жизни после обстрелов

Как ранее сообщал УНИАН, городской глава Игорь Терехов подтвердил, что российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков и покинули окрестности города.

В связи со стабилизацией ситуации в Харькове 16 мая запустили общественный транспорт, включая трамваи, троллейбусы и автобусы. Первые две недели проезд в них бесплатный.

При этом Терехов указал, что метрополитен в городе также готовится к возобновлению работы. Открытие возможно в ближайшие пару недель. Людей, для которых подземка стала домом, расселяют. Также уже заработал харьковский автовокзал.

После нескольких дней тишины российская армия в ночь на 20 мая обстреляла несколько районов Харькова.