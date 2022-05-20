В Харькове возобновляется работа метрополитена / фото УНИАН, Андрей Мариенко

Харьковский метрополитен возобновит перевозки пассажиров уже на следующей неделе, во вторник 24 мая.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. 

По словам мэра Харькова, городская власть совместно с руководством метрополитена, военнослужащими и правоохранительными органами сделает все необходимое для безопасности пассажиров.

"Мы больше не можем тянуть – нам следует запускать метрополитен. Моя задача – обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, наконец, строительство новых микрорайонов", – подчеркнул Терехов.

Также городской глава рассказал, что армия рф уничтожила в городе 30% жилого фонда. Он отметил, что уроки будут извлечены: при постройке новых зданий, школ и детсадиков буду обязательно проектироваться бомбоубежища.

Украина выиграла битву за Харьков

Российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков, подтвердил 14 мая Терехов. Вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

Журналисты газеты The New York Times пишут, что поражение под Харьковом – это второе крупное поражение русской армии после ее отступления из Киева в прошлом месяце.

В то же время около 20-25% территории Харьковской области по-прежнему находятся под оккупацией, но показатель уменьшается. Сейчас ведутся активные боевые действия на севере, на северо-восточном направлении Харьковщины, а также на Изюмском направлении, которое последние два месяца является самой горячей точкой.

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