По словам мэра Харькова, необходимо обеспечить город транспортом и перезапустить экономику.

Харьковский метрополитен возобновит перевозки пассажиров уже на следующей неделе, во вторник 24 мая.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра Харькова, городская власть совместно с руководством метрополитена, военнослужащими и правоохранительными органами сделает все необходимое для безопасности пассажиров.

"Мы больше не можем тянуть – нам следует запускать метрополитен. Моя задача – обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, наконец, строительство новых микрорайонов", – подчеркнул Терехов.

Также городской глава рассказал, что армия рф уничтожила в городе 30% жилого фонда. Он отметил, что уроки будут извлечены: при постройке новых зданий, школ и детсадиков буду обязательно проектироваться бомбоубежища.

Украина выиграла битву за Харьков

Российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков, подтвердил 14 мая Терехов. Вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

Журналисты газеты The New York Times пишут, что поражение под Харьковом – это второе крупное поражение русской армии после ее отступления из Киева в прошлом месяце.

В то же время около 20-25% территории Харьковской области по-прежнему находятся под оккупацией, но показатель уменьшается. Сейчас ведутся активные боевые действия на севере, на северо-восточном направлении Харьковщины, а также на Изюмском направлении, которое последние два месяца является самой горячей точкой.

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