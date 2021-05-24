Эксперт считает, что наши сограждане, выезжающие за рубеж на нелегальную работу, подвергаются очень серьезным рискам.

В Европе участились случаи лишения нелегально работающих украинцев заработанных денег при возвращении домой, после чего также следует депортация.

Об этом в комментарии УНИАН сказал эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб.

По его словам, поездка с целью нелегального трудоустройства за рубежом может закончиться плачевно. В лучшем случае нелегалов просто разворачивают и отправляют домой без права въезда. В худшем случае такой работник, в Германии, например, может получить уголовное наказание, а в Польше понести административную ответственность.

Кроме того, украинцев при возвращении домой все чаще лишают заработанных нелегально денег.

«В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет», – сказал Тридуб.

Эксперт считает, что наши сограждане, выезжающие за рубеж на нелегальную работу, подвергаются очень серьезным рискам. При отсутствии договора с работодателем или его копии может произойти что угодно. Не будет соответствовать вид работы, количество заработанных денег, условия труда, проживания.

Также существует большой риск столкнуться с нелегальным агентством-посредником, которое обманом выманит деньги.

«Они обещают всё решить за человека: найти работу, оформить документы (рабочую визу, приглашение, медицинскую страховку и другие справки, тест на covid-19), решить вопрос с обсервацией (договориться, укоротить, обойтись без нее), обеспечить трансфер. И все это за 100, 200, 500 долларов», - пояснил эксперт.

Тридуб также отметил, что фальшивые агентства по трудоустройству предоставляют разные варианты трудоустройства: по времени, по нагрузкам, по видам работ, по странам. А также выдвигают низкие требование к работникам по состоянию здоровья и знанию языков.

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Автор: Григорий Бондарь