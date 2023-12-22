Также убийцы получили подозрение за массовые грабежи гражданского населения.

Трем российским военным, которые во время временной оккупации убили на Харьковщине фермера и грабили людей, объявлено подозрение.

"Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка Вооруженных сил РФ Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове – военном из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора", - сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что весной 2022 года они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов области и проводили там карательные акции против местных жителей. Во время таких "рейдов" захватчики массово похищали и убивали людей.

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По данным следствия, в ходе одного из таких "налетов" на территории Шевченковской общины Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера.

"Пытаясь скрыть преступление, фигурант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его", - сообщили в СБУ.

Также эта троица врывалась в дома гражданских граждан и похищали частное имущество, в том числе бытовую технику и деньги, а также автомобили. В случае сопротивления они угрожали убийством малолетних детей.

Задокументировано, что таким образом фигуранты отобрали 6 легковых и грузовых авто. По имеющимся данным, награбленное имущество захватчики пытались переправить по месту жительства в России.

В Офисе генерального прокурора сообщили детали убийства фермера оккупантами.

"31 июля (речь идет о 2022 году - УНИАН) они приехали в фермерское хозяйство в с. Безмятежное Купянского района, владельцем которого был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его "Вуйком", - сказано в сообщении.

Злоумышленники позвали его подойти и оккупант выстрелил украинцу в голову. Мужчина скончался на месте.

"После этого подозреваемые расчленили тело убитого, часть положили в авто, на котором приехали оккупанты, и подожгли. Чтобы скрыть преступление, они забрали отрубленные части тела фермера и выбросили их по дороге в с. Вишневое Купянского района", - сообщают в прокуратуре.

Трем российским военным сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Одному из них дополнительно инкриминировано ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Оккупация Харьковской области

Как сообщал УНИАН, после освобождения Харьковщины от российских оккупантов были найдены тела убитых и замученных россиянами людей. В частности, в освобожденном от оккупантов селе Железнодорожное на Харьковщине обнаружили тела четырех мирных жителей со следами пыток. Трое из них похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала с. Железнодорожное.

В мае российскому генералу было сообщено о подозрении за попытку оккупации Харьковщины.

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