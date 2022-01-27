Сейчас в критическом состоянии находится 22-летняя девушка, у нее очень тяжелое ранение живота, пуля задела почти все жизненно важные органы.

Сегодня в Днепре в клинической больнице им. И. И. Мечникова прооперировали четырех военнослужащих, которых на территории "Южмаша" расстрелял нацгвардеец Артемий Рябчук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

По его словам, в указанное медицинское учреждение доставили четырех раненых, еще одного увезли в городскую больницу №16.

Рыженко рассказал, что среди раненых - 25-летний солдат Игорь, его состояние крайне тяжелое, он получил ранение брюшины, задета печень и бедро. Из брюшной полости раненого изъяли пулю.

Кроме того, по информации медика, 22-летний солдат Владислав получил огнестрельный перелом левого бедра, его состояние тоже тяжелое. У 19-летнего старшего солдата Дениса – сквозное ранение ягодицы. Он находится в состоянии средней тяжести.

Состоение 22-летней солдата Жанны Рыженко назвал критическим.

"У девушки очень тяжелое ранение брюшной полости. Пуля задела почти все жизненно важные органы – кишечник, печень и позвоночник. В брюшине было обнаружено 3 литра крови, ей перелили 1,5 литра плазмы. Когда девушку доставили в больницу, она была еще в сознании и сказала, что ничего не поняла, услышала выстрел и упала", - добавил гендиректор больницы.

Читайте такжеСтали известны имена военнослужащих, которых расстрелял солдат в ДнепреРыженко заверил, что врачи делают все возможное, чтобы спасти девушку.

По его словам, характер ранений свидетельствует о том, что пострадавших расстреливали с очень близкого расстояния.

Ранее УНИАН уже сообщал о все подробности расстрела нацгвардійців, который устроил солдат.

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