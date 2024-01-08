В больнице Мечникова планировали масштабный ремонт / фото facebook.com/MechnikovaBoln

В Днепре отменили тендер на ремонт Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. На него планировали потратить 165 миллионов гривен.

По данным издания 49000.com.ua, гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко нашел подрядчика, у которого впоследствии было обнаружено несоответствия в заявленных на тендер документах.

Как известно, 165 миллионов гривен планировали потратить на капитальный ремонт одного из корпусов больницы имени Мечникова. При этом, как отмечают журналисты, острая потребность в проведении такого дорогостоящего ремонта сейчас очень сомнительна. Даже несмотря на то, что важность работы самой больницы очень велика.

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Как сообщили активисты организации "Народный аудит", тендер был отменен департаментом капитального строительства Днепропетровской ОГА. Но дело оказалось даже не в стоимости, а в самом подрядчике. 

Выяснилось, что у подрядчика капремонта хирургического корпуса обнаружили несоответствия в заявленных на тендер документах, и он их не устранил.

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