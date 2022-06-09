Опрос продлится с 9 по 15 июня.

В приложении "Дія" можно выбрать дизайн новой почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!"

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Запускаем в "Дии" уже второй опрос "Укрпочтой". В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Добрый вечер, мы из Украины!", а сейчас настало время выбрать ее дизайн. Есть 5 вариантов", - отметил Федоров.

Для поддержки лучшего эскиза нужно зайти в приложение "Дія" в раздел "Опрос" и выбрать желаемый вариант дизайна. Опрос продлится с 9 по 15 июня.

Война в Украине и марки:

2 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

"Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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