На следующей неделе заканчивается продажа марки "Русский военный корабль... все!".
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram.
Он отметил, что есть 2 группы клиентов, которые раньше не могли купить эти марки – жители сел и украинская диаспора за рубежом.
"Поэтому исправляемся. Возобновили (с 3 июня) продажи в нашем магазине на eBay, и теперь все друзья за рубежом смогут спокойно купить себе марки", - написал Смелянский.
По его словам, последние продажи марки "Корабль все" в Украине состоятся 10 июня онлайн, в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров.
"Село - это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем - скорее всего, нет, но делаем то, что возможно. Все детали, как всегда - 9 июня вечером", - написал Смелянский.
Он добавил, что отправку уже осуществленных онлайн-заказов планируется полностью закончить к следующему четвергу, 9 июня.
Смелянский также прокомментировал ситуацию с отдельными онлайн-заказами: "Сегодня части из клиентов, которые заказывали марки на площадке Prom пришла отмена заказа и были возвращены средства. Не надо беспокоиться - ваши марки на месте. В течение дня заказы будут возобновлены, а после - отправлены вам".
Глава "Укрпочты" сообщил, что уже закончен прием работ на марку "Добрый Вечер".
"Их поступило более 1000. Спасибо всем! Есть очень интересные. Отберем ТОП-5/10 и выставим их на онлайн-голосование на следующей неделе, чтобы выбрать победителя. Над Патроном тоже работаем - все будет", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.
23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.
"Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.
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