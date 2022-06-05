Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский также сообщил, что уже закончен прием работ на марку "Добрый вечер".

На следующей неделе заканчивается продажа марки "Русский военный корабль... все!".

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram.

Он отметил, что есть 2 группы клиентов, которые раньше не могли купить эти марки – жители сел и украинская диаспора за рубежом.

"Поэтому исправляемся. Возобновили (с 3 июня) продажи в нашем магазине на eBay, и теперь все друзья за рубежом смогут спокойно купить себе марки", - написал Смелянский.

По его словам, последние продажи марки "Корабль все" в Украине состоятся 10 июня онлайн, в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров.

"Село - это Украина, поэтому будут марки и там. Хватит ли всем - скорее всего, нет, но делаем то, что возможно. Все детали, как всегда - 9 июня вечером", - написал Смелянский.

Он добавил, что отправку уже осуществленных онлайн-заказов планируется полностью закончить к следующему четвергу, 9 июня.

Смелянский также прокомментировал ситуацию с отдельными онлайн-заказами: "Сегодня части из клиентов, которые заказывали марки на площадке Prom пришла отмена заказа и были возвращены средства. Не надо беспокоиться - ваши марки на месте. В течение дня заказы будут возобновлены, а после - отправлены вам".

Глава "Укрпочты" сообщил, что уже закончен прием работ на марку "Добрый Вечер".

"Их поступило более 1000. Спасибо всем! Есть очень интересные. Отберем ТОП-5/10 и выставим их на онлайн-голосование на следующей неделе, чтобы выбрать победителя. Над Патроном тоже работаем - все будет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

"Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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