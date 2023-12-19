Приложением "Дія" сейчас пользуются 20 миллионов украинцев.

Сегодня в приложении "Дія" заработает услуга купли-продажи авто за 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на события презентации новых услуг "Дія.Саммит".

"Сегодня в полночь заработает онлайн-услуга купли-продажи авто в "Дії". Можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера. И сегодня правительство представит это в деталях", - заявил Зеленский.

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Кроме того, он отметил, что приложение "Дія" - это уже 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов. Всего приложением сейчас пользуются 20 млн украинцев.

"Каждый из более чем 130 онлайн-сервисов в "Дії" означает, что убрано более 130 возможностей взять взятки. И этот положительный эффект измеряется в миллиардах, которые украинцы сохранили для себя", - сказал президент.

Новые услуги в "Дії" - последние новости

В ноябре в "Дії" создали возможность оплатить штраф за административное правонарушение в государственном приложении.

С 15 ноября украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения курьером или на отделение "Укрпочты" в приложении "Дія". Услуга доступна как для водителей-новичков, так и для автовладельцев, которые хотят сменить пластиковое удостоверение.

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