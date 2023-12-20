В КМВА подтвердили, что воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА.

Вечером 19 декабря российские оккупанты за пустили на Украину дроны-камикадзе "шахед", из-за чего во многих областях объявлена воздушная тревога.

В воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БПЛА.

"Силы ПВО работают по целям. Находясь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - сообщает КОВА.

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В КМВА подтвердили, что воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА.

В свою очередь в Херсонской ОВА сообщили, что враг атаковал Херсон дронами.

"В городе слышна работа мобильных бригад. Идет сбитие. Есть, к сожалению, прилеты. Двое пострадавших, из них один ребенок. Пребывайте в безопасных местах! Две стены могут обезопасить", - сообщил Мрочко.

23:40. "Днепропетровская область - движение ударных БпЛА в вашем направлении. Находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные силы.

В КОВА напомнили, что воздушная тревога в области продолжается.

"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы нашей ПВО, сбивание воздушных целей и их падение", - добавили там.

00:04. Вражеские ударные БПЛА на Днепропетровщине двигаются в направлении Кировоградской области.

00:30. В Киевской области объявлен отбой тревоги.

Сергей Попко, начальник КГВА, сообщил, что БПЛА, по предварительной информации типа "Shahed", заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете в Киев. (окончательно тип и количество – в отчетах Воздушных Сил). По предварительным данным оперативной постройки - в столице без жертв и разрушений.

Российские атаки на Украину - детали

17 декабря в Одесской области из-за дроновой атаки оккупантов произошел масштабный пожар, погиб гражданский человек.

"В нашей зоне ответственности подразделениями противовоздушной обороны сбито 16 БПЛА типа" Shahed-131/136", запущенных оккупантами из Крыма. Семь дронов-камикадзе сбиты в Херсонской области, девять - в Одесской области. Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался", - рассказали военные.

В результате, взрывной волной повреждены дома вокруг и ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Из-за падения дрона возник масштабный пожар.

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