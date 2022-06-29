В четверг, 30 июня, в большинстве областей Украины температура пойдет на спад.

В четверг, 30 июня, в Украине ожидается резкая смена погоды. Во многих областях температура пойдет на спад - придет долгожданное похолодание, местами до +23°...+25°. Сильная жара еще задержится на западе страны. Вместе с понижением температуры ожидаются и дожди с грозами, местами осадки будут сильными.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +28°, легкий дождь.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +18°, днем +34°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 30 июня ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +35°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+36°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +19°, днем +33°.

В Виннице завтра будет +16°...+30°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+23°, небольшой дождь.

В Одессе 30 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°, гроза.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+28°, гроза.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +26°.

Народные приметы на 30 июня

30 июня - Мануила. Гроза 30 июня - будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

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