По прогнозу синоптика, завтра в Украине ожидается ухудшение погоды. Даже возможны смерчи.

В последний день июня в Украине значительно изменится погода. Ожидаются дожди, шквалы и даже смерчи.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара, грозы, похолодание, зарницы, молнии, шквалы, ливни и даже смерчи - такие синоптические герои завтра выйдут на поклон завершающего дня дебютного летнего месяца", - говорит синоптик.

По ее прогнозу, завтра сильная жара будет наблюдаться в западных областях Украины ожидается максимально +30...+35 градусов. В восточных областях воздух обещает быть значительно свежее ,в течение дня +23...+27 градусов. В большинстве областей Украины в четверг жара наконец ослабнет до +25...+30 градусов.

"Из-за значительных температурных контрастов от +35 до +25 градусов и из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины ожидаются местами (!) - ливни, грозы, при грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи", - предупредила синоптик.

По ее данным, западные области будут принадлежать завтра области повышенного атмосферного давления, поэтому там какие-то существенные осадки не ожидаются.

Напомним, сегодня, 29 июня во многих областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы. Поэтому объявлен I уровень опасности.

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