Дамбу разрушили местные жители, не дав врагу продвигаться в сторону столицы.

Издание The New York Times показало последствия затопления села Демидов, расположенного неподалеку от столицы - на севере Киевской области.

Демидов оказался в воде после разрушения плотины на реке Ирпень у места ее впадения в Киевское водохранилище. Местные жители намеренно разрушили дамбу и затопили село. Как пишет издание, это фактически помогло остановить наступление оккупантов на Киев.

NYT поясняет, что затопление села "создало трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла драгоценное время армии для подготовки обороны".

Жители Демидова о совершенном поступке не жалеют, несмотря на неудобства, созданные впоследствии затоплением.

Как сообщал УНИАН, с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года в Демидове Киевской области происходили активные боевые действия.

19 марта стало известно, что Демидов оказался под угрозой затопления из-за разрушенной дамбы, которая препятстсвовала поступлению воды в реку Ирпень из Киевского водохранилища.

1 апреля стало известно, что ВСУ освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине, включая Демидов.