В деле об убийстве журналиста Павла Шемерета МВД провело полное и объективное расследование, установив исполнителей, а новый «белорусский след», которым должно заняться СБУ, может помочь в установлении заказчиков.

Об этом говорится в статье «Кто «заказал» Шеремета? Белорусский след и судьба подсудимых в деле об убийстве журналиста», опубликованной изданием KP.UA.

«МВД проделало поистине колоссальную работу. В ходе расследования допрошено несколько тысяч человек, отработано более 80 миллионов телефонных соединений, изучены записи с сотен камер, проведена тонна экспертиз. Обнародована масштабная доказательная база. Украинские правоохранители проработали все возможные версии убийства Шеремета… В декабре 2019 года задержали трёх подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, военнослужащего-добровольца Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь, а также вышли на след заказчика с помощью СВР», - говорится в публикации.

Вместе с тем, в конце 2020 года оппозиционные белорусские СМИ опубликовали обрывки плёнок КГБистов, свидетельствующие о возможной причастности к убийству белорусских спецслужб.

«Сегодня общество ожидает активной фазы действий именно от СБУ, но в этом ведомстве вся активность пока сводится к внутренним тёркам и борьбе за сферы влияния, которая не так давно разгорелась в службе. Все знают, что задержан сотрудник СБУ Андрей Расюк, которого подозревают в подготовке заказного убийства Андрея Наумова - начальника главного управления внутренней безопасности это же самой Службы безопасности! Подозрение также выдвинуто бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескромному, который якобы сбежал за границу. Так что Службе безопасности пока не до безопасности в стране», - подчёркивается в статье.

Автор отмечает, что на фоне бездействия СБУ эта информация спровоцировала ряд манипуляций.

«Полетели настойчивые требования: свободу обвиняемым! Однако, такие заявления поспешны, ведь Антоненко, Кузьменко и Дугарь инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления. А новая информация не только не опровергает их причастность, но и прекрасно вписывается в линию расследования Нацполиции. В частности, она подтверждает, что обвиняемые выполняли замысел неустановленных лиц. Об этом сообщили и в МВД: записи соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся», - отмечает он.

Однако работа по данным записям ведётся именно МВД.

«Полной версией пленок, раздобытой украинской разведкой до того, как она разлетелась по просторам интернета, полным ходом занималось МВД. Начата фоноскопическая экспертиза. Следователи подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованными аудиозаписями, получили разрешение на проведение следственных действий «в одной из европейских стран», также приглашено лицо-распорядитель передаваемой информации», - говорится в публикации.

При этом автор отмечает: «Пока груз ответственности лежит на МВД, хотя украинские спецслужбы также должны были бы активизировать свои усилия в отношении установления заказчиков этого убийства. Особенно, когда речь зашла о вероятной причастности иностранных спецслужб…. Но на СБУ в который раз можем не рассчитывать», - подытожил он.

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Автор: УНИАН