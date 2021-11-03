Участники акции требуют от местных властей не нарушать права людей.

В Черновцах под зданием областной государственной администрации более 100 человек собрались на пикет против вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции требуют от местных властей не нарушать права людей и трудовое законодательство из-за недопуска к работе без ковид-сертификатов.

Пикетчики требовали также, чтобы к ним вышли представители ОГА. На встречу с участниками акции вышел глава администрации Сергей Осачук, который призвал людей вакцинироваться против COVID-19.

Собравшиеся участники пикета выразили возмущение в связи с заявлением Осачука, выкрикивая ему "Позор".

Читайте такжеЛяшко об акциях "антивакцинаторов": "В реанимациях это очень быстро пропадает" (видео)В своих выступлениях протестующие делали заявления о "самолетах, которые распыляют COVID-19", "чипировании" и "наступлении на христианство".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, в центре Киева проходит акция противников обязательной вакцинации. Участники мероприятия, в частности, заблокировали движение в правительственном квартале.

Вакцинация против коронавируса: что известно

Автор: Николай Кобылюк