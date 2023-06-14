Свои действия житель области объяснил желанием увеличить свою аудиторию.

На Черниновщине будут судить мужчину, который обнародовал перемещение военных в ТікТок. Как сообщили в оперативном командовании "Пивнич", военная контрразведка СБУ совместно с военными и правоохранителями в Черниговской области обнаружили тиктокера, который "сливал" в соцсеть локации Сил обороны в регионе.

Согласно информации, мужчина незаконно распространял информацию о перемещении личного состава и техники Сил обороны на территории области. Установлено, что он лично отснял фото и видео работы военного объекта, который обеспечивал перемещение, а полученные медиафайлы разместил на собственной странице в соцсети ТікТок с привязкой к геолокации.

"За считанные минуты видео подхватили российские пропагандистские паблики, в том числе прокремлевские телеграмм-каналы с общей аудиторией более 100 тыс. подписчиков. На персональной странице тиктокера этот контент просмотрели более 12 тысяч пользователей, в том числе и жителей страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Во время следствия установлено местонахождение блогера и пресечена его незаконная деятельность. Свои незаконные действия мужчина объяснил желанием "нарастить" аудиторию. Однако в ходе проверки фигуранта дела установлены его связи на временно оккупированных территориях Украины с представителями незаконных вооруженных формирований, подконтрольных спецслужбам РФ.

На основании собранных доказательств мужчина привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований), в суд направлен обвинительный акт. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Запрет съемок на перемещение техники - детали

Во время войны в Украине запрещены съемки и обнародование видео- и фотоматериалов с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Обнародование таких фото - и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, предусматривающим наказание.

Недавно был разоблачен житель Кировоградщины, который снял и "слил" в соцсеть видео движения военной техники Вооруженных сил Украины в Черкасской области.

По данным следствия, в январе 2023 года житель Александрийского района Кировоградской области приехал в Черкасскую область. Там он сделал фото - и видеосъемку на мобильный телефон движения колонны военной техники ВСУ. В тот же день подозреваемый разместил видеоматериал на личной странице в соцсети ТікТок, предоставив возможность идентифицировать на местности перемещения подразделений украинских Сил обороны в Черкасской области.