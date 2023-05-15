Свои преступные действия тик-токер объяснял желанием "нарастить" аудиторию.

Разоблачен житель Кировоградщины, который снял и "слил" в соцсеть видео движения военной техники Вооруженных сил Украины в Черкасской области.

Как сообщили в Офисе енерального прокурора, мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и движении Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в январе 2023 года житель Александрийского района Кировоградской области приехал в Черкасскую область. Там он сделал фото-и видеосъемку на мобильный телефон движения колонны военной техники ВСУ. В тот же день подозреваемый разместил видеоматериал на личной странице в соцсети тик-ток, предоставив возможность идентифицировать на местности перемещение подразделений украинских Сил обороны в Черкасской области.

Видео дня

По информации СБУ, которая осуществляет досудебное расследование, за считанные минуты это видео подхватили российские пропагандистские паблики, в том числе прокремлевские Телеграм-каналы с общей аудиторией более 100 тыс. подписчиков. Кроме того, на персональной странице тиктокера этот контент просмотрели более полумиллиона пользователей.

Местонахождение блогера было установлено. Свои преступные действия он объяснял желанием "нарастить" аудиторию.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения украинских войск и последующей "публикации" отснятого видео.

Обвинительный акт направлен в суд. "Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы", - отмечает СБУ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Предатели Украины

В СБУ с начала войны много работы связанной с отловом коллаборантов и предателей. Сотрудники добросовестно разоблачают приспешников оккупантов. Так, СБУ задержала еще двоих приспешников агрессора во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области.

Как говорится в сообщении СБУ, злоумышленниками оказались знакомые между собой мужчина и женщина из Волчанска, которые скрыто собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе.

Вас также могут заинтересовать новости: