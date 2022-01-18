В элитной квартире, выставленной на продажу в столице, есть три санузла.

В центре Киева на улице Большая Житомирская (Шевченковский район), выставили на продажу элитную трехуровневую квартиру-палаццо, общая площадь которой составляет 330 квадратных метров.

Элитная квартира в Киеве состоит из пяти комнат, имеет три санузла и балкон, сообщило агентство недвижимости "Благовест".

По его данным, жилье стоит 1 миллион долларов (28 млн 120 тысяч гривень).

Агентство отметило, что квартира оформлена в стиле итальянской эпохи Возрождения.

"...ренессансное величие пропорций, изящество деталей, гармоничное присутствие антикварной мебели", – так описано жилье.

Читайте такжеСемья столичной судьи владеет особняком под Киевом и ездит на дорогих внедорожниках (видео)В сети ряд пользователей раскритиковали элитную квартиру, пишет tsn.ua.

Журналисты собрали такие комментарии:

"Одна я думаю, что она (квартира – Ред.) страшная?";

"К сожалению, наличие больших денег, абсолютно не означает наличие вкуса";

"Дизайн для цыганского барона разве что";

"Интересно было бы посмотреть в глаза владельцу и спросить, зачем ему диван в туалете".

Ранее стало известно, что вблизи Киева за восемь километров, продают замок в готическом стиле. Цена за жилье под столицей составляла 1 миллион долларов.

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