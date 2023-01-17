Гражданин Канады приехал в Украину еще до начала войны, а после вторжения сразу стал медиком-добровольцем.

На войне в Украине погиб гражданин Канады украинского происхождения Григорий Цехмистренко, который был добровольцем-медиком.

Как сообщило канадское издание CBC News со ссылкой на отца погибшего Виталия Цехмистренко, он жил в Кинистино в течение многих лет с родителями, а затем переехал в Порт-Алис.

Отец Цехмистренко рассказал, что Григорий, которому было 28 лет, приехал в Украину в январе 2022 года, когда в новостях начали появляться сообщения о возможной войне. А после вторжения стал медиком-добровольцем.

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Отец и мать медика-добровольца вместе приехали в Киев из Канады, чтобы встретить Рождество с сыном. На праздники они были вместе.

"Он хотел построить дом на воде после войны", – поделился отец погибшего.

Григорий, которого друзья называли Грег, погиб в Бахмуте, вероятно, в промежутке времени с ночи на 14 января до утра 15 января.

На просьбу подтвердить смерть канадского гражданна Министерство иностранных дел Канады ответило, что не может предоставить никакой информации "из соображений безопасности".

Гибель иностранных добровольцев в Украине

Летом прошлого года в Харькове погибла бразильская модель, которая служила снайпером в ВСУ.

В сентябре 2022 года стало известно, что на войне в Украине погиб гражданин Великобритании Крейг Макинтош, работавший медиком.

В декабре была информация о шестерых погибших гражданах Грузии вблизи Бахмута. Воины из Грузии отказались сдаться в плен россиянам и приняли смерть за Украину. Всего за время украинско-российской войны погибли 33 грузинских добровольца.

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