Бразильянка пробыла в Украине всего три недели, работала спасателем, а также снайпером.

Бразильская модель и снайпер Талита ду Вале погибла в результате ракетного обстрела по Харькову. Прошло всего три недели, как она вступила в ряды ВСУ, чтобы уничтожать российских фашистов.

Издание Daily Mail сообщило эту трагическую новость.

39-летняя Талита ду Вале участвовала в гуманитарных миссиях по всему миру и ранее воевала против ИГИЛ в Ираке. Она была убита на прошлой неделе после того, как ракета попала в ее бункер в Харькове.

В результате ракетного обстрела также погиб 40-летний бывший солдат бразильской армии Дуглас Буриго, который вернулся в бункер, чтобы найти Талиту.

Чем известна Талита ду Вале

Талита имела свой YouTube-канал, где рассказывала о войне с ИГИЛ. Ее видео собирали примерно 30 000 просмотров.

Она училась на правозащитника, в юности работала моделью и актрисой, а также присоединилась к движению по защите животных.

На своем Ютуб-канале женщина демонстрировала, как проходила снайперскую подготовку, когда присоединилась к Вооруженным Силам независимого Иракского Курдистана.

Брат Талиты Тео Родриго Виера описал сестру как храброго человека, который спасал жизни и участвовал в гуманитарных миссиях. Он рассказал, что она пробыла в Украине всего три недели, работала спасателем, а также снайпером.

Добавим, что бразильянка отвечала за обеспечение прикрытия от рашистов, которые шли в наступление.

6 июля появилась информация, что погибли белорусские добровольцы, которые защищали Украину вблизи Лисичанска.