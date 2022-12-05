За время войны в Украине погибло уже 33 добровольца из Грузии.

Основатель и командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили рассказал, что погибшие грузинские добровольцы воевали за Украину в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

"Грузинские добровольцы погибли в окружении под Бахмутом. Это были ребята из Грузии, которые воевали за Украину в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь". Ребята попали в окружение. Они отказались сдаваться в плен оккупантов. Русские накрыли их тяжелым огнем из артиллерии. За время войны в Украине погибло уже 33 добровольца из Грузии. Грузия пожертвовала многими жизнями для поддержки Украины", - сказал Мамулашвили в эфире телеканала "Эспрессо".

Командир "Грузинского национального Легиона" отметил, что после гибели грузинских бойцов еще больше добровольцев из Грузии приедут воевать против России.

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"Грузия знакома с ситуацией, которая сейчас развернулась в Украине. Грузинское общество поддерживает Украину и сочувствует всем украинцам", - добавил Мамулашвили.

Напомним, что 4 декабря стало известно о гибели шестерых грузинских воинов на Бахмутском направлении.

"Грузинский легион" в войне против России: что известно

"Грузинский легион" - один из иностранных добровольческих войск, вставших на защиту Украины в войне с Российской Федерацией. Сейчас его главная задача - уничтожение командных центров и российской логистики.

В "Грузинский национальный легион" входят не только грузины. Также среди добровольцев есть много британцев, американцев. Всего в Легионе есть представители 32 стран.