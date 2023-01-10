Алексей Новицкий сбил российский бомбардировщик СУ-25, но сам не спасся.

Оператор противовоздушного зенитно-ракетного комплекса героически погиб под Бахмутом. Защитник сбил российский бомбардировщик СУ-25.

Отмечается, что пост воздушного наблюдения заметил российский самолет. Оператор ПЗРК "Стингер" Алексей Новицкий успешно сбил бомбардировщик, после чего спустился к побратимам в укрытие.

Военным сообщили, что надвигаются истребители оккупантов, поэтому было необходимо выйти на позиции, и именно в этот момент россияне ударили из артиллерии. Один из российских снарядов попал в пункт наблюдения, в результате чего Новицкий погиб на месте, а его побратим получил ранение.

"Я даже не понял, как он прилетел к нам. Отбросило меня, этого я увидел уже, когда схватился за "Стингер" бежать вниз. Дружили мы с ним с того момента, как только нас призвали. Он был хорошим человеком, всегда отзывался, когда его что-то просили", — рассказал о трагедии один из военных в комментарии ТСН.

Погибший боец был родом их Хмельницкой области. Ему было 50 лет. На фронт он пришел как доброволец, а до этого работал на стройке. У него осталась мать и трое детей.

Бои за крепость Бахмут - что известно

Жестокие бои за Бахмут длятся уже не первый месяц, но украинская армия не дает спуску оккупантам и держит позиции. 9 января президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. По его словам, россияне сконцентрировали усилия на Соледаре, но результатом битвы станет освобождение Донбасса.

В свою очередь глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне бросают огромные силы на штурм Соледара, но город держится.

За минувшие сутки, 9 января, украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Соледара и еще 10 населенных пунктов на Донбассе. Противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар.

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