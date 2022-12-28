По словам матери погибшего, он был восхищен добротой и гостеприимством украинцев.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии подтвердило, что в ходе боевых действий в Украине погиб австралиец.

По словам его матери, Сейдж О'Доннелл погиб в бою, "защищая свободу украинского народа".

"Сейдж страстно отстаивал свои ценности и служил здесь, в своей стране, а совсем недавно — в Украине. Сейдж решил действовать, основываясь на своем сочувствии к украинскому народу и происходящей несправедливости. Он влюбился в Украину и ее культуру и был восхищен добротой и гостеприимством в своей новой среде", - отметила она.

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Напомним, что Австралия оказывает Украине военную помощь.

Гибель иностранных добровольцев, защищавших Украину от российской агрессии

Летом УНИАН сообщал о бразильской модели, которая погибла в Харькове. Она служила снайпером в ВСУ.

В декабре была информация о шестерых погибших грузинах вблизи Бахмута. Воины из Грузии отказались сдаться в плен русским и приняли смерть за Украину. Всего 33 грузинских добровольца погибли во время украинско-российской войны, находясь в рядах ВСУ.

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