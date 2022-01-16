Президент Владимир Зеленский отметил, что бесстрашием и несокрушимостью защитники Донецкого аэропорта показали всем, что бороться за свою землю надо до конца.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
"День памяти защитников Донецкого аэропорта. День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что. День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАП", - отметил он.
По словам Зеленского, своим бесстрашием и несокрушимостью "киборги" показали всем, что бороться за свою землю нужно до конца.
Он призвал украинцев помнить героев.
Как сообщал УНИАН, в Украине ежегодно 16 января отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.
Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР", и продолжались до 22 января 2015 года.
В течение 242 дней украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэропорта.
Тогда их прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и почти 500 получили ранения.