Президент обратился к украинцам по случаю Дня памяти защитников Донецкого аэропорта.

Президент Владимир Зеленский отметил, что бесстрашием и несокрушимостью защитники Донецкого аэропорта показали всем, что бороться за свою землю надо до конца.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"День памяти защитников Донецкого аэропорта. День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что. День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАП", - отметил он.

По словам Зеленского, своим бесстрашием и несокрушимостью "киборги" показали всем, что бороться за свою землю нужно до конца.

Он призвал украинцев помнить героев.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежегодно 16 января отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР", и продолжались до 22 января 2015 года.

В течение 242 дней украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэропорта.

Тогда их прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и почти 500 получили ранения.

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