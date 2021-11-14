Пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ внезапно изменила сообщение о намерениях "уничтожать мигрантов" на границе с Беларусью и заявила, что его предыдущую версию "неверно подали".
Об этом говорится в новой публикации на странице бригады в Facebook.
"Военнослужащие 61 ОПЕБр никоим образом не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша воинская часть", - говорится в нем.
Предыдущее сообщение подкорректировали и убрали оттуда упоминание об "уничтожении мигрантов". Это видно из истории правок.
Ранее пресс-служба этой бригады заявила, что ее военнослужащие будут уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе, если те будут пытаться попасть в Украину.
До этого в Госпогранслужбе заявляли, что правоохранители в случае проникновения незаконных мигрантов с территории Беларуси будут принудительно поворачивать их в обратном направлении.
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять на поражение по мигрантам.
Кризис на границе Беларуси и Польши из-за мигрантов
Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.
Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.
Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.
В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.
Кроме того, Литва с 10 ноября через миграционную кризис ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.
10 ноября СНБО принял решение о усиление охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.
11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.