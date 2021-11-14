В новом сообщении утверждается, что против мигрантов оружие применять не будут.

Пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ внезапно изменила сообщение о намерениях "уничтожать мигрантов" на границе с Беларусью и заявила, что его предыдущую версию "неверно подали".

Об этом говорится в новой публикации на странице бригады в Facebook.

"Военнослужащие 61 ОПЕБр никоим образом не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша воинская часть", - говорится в нем.

Предыдущее сообщение подкорректировали и убрали оттуда упоминание об "уничтожении мигрантов". Это видно из истории правок.

Ранее пресс-служба этой бригады заявила, что ее военнослужащие будут уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе, если те будут пытаться попасть в Украину.

До этого в Госпогранслужбе заявляли, что правоохранители в случае проникновения незаконных мигрантов с территории Беларуси будут принудительно поворачивать их в обратном направлении.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять на поражение по мигрантам.

Кризис на границе Беларуси и Польши из-за мигрантов

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября через миграционную кризис ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение о усиление охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Виолетта Орлова