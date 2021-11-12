Данилов прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью.

Украина не будет стрелять на поражение по нелегальным мигрантам, если они массово будут пытаться попасть со стороны Беларуси.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я могу сказать, что мы не можем открывать огонь на поражение, это просто запрещено. Другое дело, что мы должны сделать превентивные меры для того, чтобы это не произошло, мы сейчас этим вопросом занимаемся", - сказал он.

Данилов также рассказал, что в Украине не урегулировано наказание за незаконное пересечение границы.

"У нас на сегодняшний день нет вообще наказания за нарушение границы. Любой человек может нарушить нашу границу, админштраф и на этом все закончено", - пояснил чиновник.

Читайте такжеВ МВД сообщили, как собираются защищать границу от прорыва мигрантов с территории БеларусиПо словам секретаря Совбеза, Украина хорошо знает о проблеме беженцев из-за российской агрессии.

"У нас почти полтора миллиона наших собственных граждан, которые сегодня беженцами, и мне очень обидно, когда их [называют] временно перемещенными лицами. Временно на сколько - на семь лет? Это временно?.. Мы от войны страдаем восьмой год. Из Европы мы слышим из многих стран - "они обеспокоены". И эта их обеспокоенность начинает немного раздражать", - заявил Данилов.

Ранее он жестко ответил немцам относительно приема беженцев по Украине

Миграционный кризис на границе с Беларусью

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Юрий Годован