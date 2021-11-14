В СНБО ранее заявляли, что Украина не будет стрелять на поражение по мигрантам.

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады, которая входит в состав Сухопутных войск ВСУ и несет службу в лесной и болотистой местности, обещают уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады на странице в Facebook.

Там пояснили, что пока не могут рассказать относительно действий подразделений бригады у границы с соседней республикой, однако в случае нашествия мигрантов они будут жесткими.

"Вместе с тем, сообщаем вам, что в настоящее время, подразделения 61 ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и ни один, так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - заявила пресс-служба бригады.

Читайте также"Новое оружие Путина": Арестович раскрыл планы Кремля по УкраинеРанее в Госпогранслужбе заявляли, что правоохранители в случае проникновения незаконных мигрантов с территории Беларуси будут принудительно выдворять их в обратном направлении.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять на поражение по мигрантам.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение о усиление охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что границу с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Юрий Годован