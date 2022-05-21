Родители военного рассказали, что отыскали тело сына в поле среди погибших.

В Винницкой области в начале марта простились с 20-летним военным Максимом Куприйчуком, погибшим на второй день войны под Херсоном. Мать героя Людмила Куприйчук рассказала, как с отцом Максима они искали и увозили тело сына с оккупированной территории.

Об этом пишет издание "20 минут. Винница". Издание уточняет, что Максим Куприйчук погиб 25 февраля вместе с собратьями у села Томарино под Херсоном, когда колонну украинской военной техники обстреляли оккупанты.

"25 февраля их отряд попал под обстрелы, однако все чудом уцелели. После этого – кто пересел на БТР, кто бежал в поле. В БТР произошло прямое попадание снарядом. Ребята заживо сгорели. Максим умер от осколочного ранения в голову", – рассказала мать погибшего.

Его тело родители обнаружили возле заповедника Шилова Балка. Они рискнули и поехали сами на передовую искать сына. В первые дни войны им это удалось, хотя риск был большой.

"Я позвонила в бригаду, мне сказали ждать, потому что зеленых коридоров нет, тела вывезти невозможно. Мне позвонил отец Максима и спросил: "Едем?". И мы поехали. В Херсон мы доехали за семь часов. Сначала искали по больницам, думали, может просто ранение… Все удивлялись, как мы так рисковали, перед нами по дороге семью расстреляли… Но нам терять уже было нечего", – рассказала Людмила.

"Встретились с днровцем. Тот сказал — найдете тело, то заберете. Мы примерно знали, где находился наш ребенок. Нам товарищ Максима рассказал, ему посчастливилось уцелеть во время обстрела. И мы искали в поле среди трупов, а рядом проходила колонна с рашистской символикой Z", – добавила мать героя.

Сначала Максима не могли найти и у родителей появилась надежда, что он остался жив. Однако отец узнал среди погибших своего сына по татуировке на руке.

"Я была у машины, а отец Максима пошел сам искать, - рассказала женщина. - Долго искал, и вот остановился у погибшего воина. Лица не узнать, потому что снаряд попал в голову. Разорвал бушлат, увидел татуировку на руке у сына - и от отчаяния сел на землю. И тогда я начала кричать от боли на все поле. А днровец ко мне подходит и спрашивает: "А как вы относитесь к этой войне?". Я его спросила, что он хочет услышать в тот момент, когда мы нашли тело нашего 20-летнего сына? Люди тоже хотели вывезти наших погибших с поля, а тот цинично усмехнулся. Пусть валяются".

Муж Людмилы замотал тело сына в одеяло и положил в багажник. Так и привезли Максима в родную Винницкую область. На следующий день бойца похоронили как героя.

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