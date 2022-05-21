Село Ясногородка в 45 км от Киева в начале марта в течение двух недель подвергалось массированным ударам российской армии.

Жители села Ясногородка под Киевом, которые пережили оккупацию российских военных, считают, что события последних месяцев оставляют столь глубокий след в умах украинцев, что связи с русским народом уже вряд ли можно будет восстановить.

В беседе с агентством "Анадолу" жительница села по имени Надя вспоминает, что для сельчан война началась грохотом разрывающихся снарядов.

"Один из снарядов попал во двор, начался пожар. К нам на помощь пришли соседи, чтобы помочь потушить огонь. Если бы мы не потушили огонь, то он перекинулся бы на дома соседей. Как видите, все дома по нашей улице повреждены", - рассказала местная жительница.

По ее словам, российские войска бомбили и соседние села. Те, кто пытался встать на защиту Ясногородки, были расстреляны. "Мы никому не причиняли вреда. Зарабатываем деньги тяжелым трудом и потом. Видно русские завидуют. В нашем поселке дороги заасфальтированы, есть вся необходимая инфраструктура. Если в России будут работать, то и у них все будет", - сказала она.

Надя выразила надежду на то, что украинское государство поможет в восстановлении села, а война вскоре закончится.

Другая жительница села по имени Виктория рассказала, что ее дом был разрушен в результате обстрелов. "Моего дома больше нет. Все, что накопили за жизнь, уничтожено. Разбираем завалы, ночью ютимся у соседей. Получаем гуманитарную помощь" - рассказала Виктория.

По словам женщины, ее сын ушел добровольцем в украинскую армию и воюет против оккупантов. "Мой 25-летний сын сейчас воюет в Донецкой области Украины. Я очень сильно о нем беспокоюсь. Каждый день жду от него сообщения, пусть даже короткого. Наши солдаты сражаются за родную землю", - подчеркнула Виктория.

Женщина сообщила, что ее родственники живут в Ростовской области России.

"Сейчас они выступают против нас. Мои племянники воюют против нас. Это просто немыслимо. Я не разговаривала с ними с 24 февраля. Потому что они не верят, что здесь идет война. Я отправила родственникам фотографии своего разбомбленного дома. Надо было как-то отреагировать на происходящее, открыть глаза тем, кто живет в России, что никто не пришел нас спасать, наоборот, русские нас убивают, подвергают пыткам", - сказала Виктория.

По мнению жителей Ясногородки, после такого, связи украинского и русского народов разорваны надолго, возможно навсегда.

Село Ясногородка в 45 км от Киева в начале марта в течение двух недель подвергалось ударам российской армии, в результате чего были разрушены жилые дома, инфраструктура, церковь, погибло большое число мирных жителей.

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