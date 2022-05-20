Она отмечает, что в планах захватчиков - образовать временные администрации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что российские оккупанты готовятся к незаконной аннексии оккупированных ими территорий Украины.

Об этом говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

Отмечается, что после провала плана по проведению "референдума" на Херсонщине из-за массовых протестов местных жителей, оккупанты начали разработку другого сценария присвоение украинских территорий.

"С этой целью в Госдуму РФ внесен законопроект о расширении полномочий президента, в частности по созданию временных администраций за пределами РФ на захваченных территориях Украины. В планах захватчиков - образовать временные администрации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Подготовка к этому уже началась", - подчеркнула Денисова.

Она сообщила, что в Скадовске Херсонской области оккупанты формируют базу данных жителей под предлогом осуществления социальных выплат в российских рублях.

В то же время ими анонсируется оформление новых паспортов образца РФ для жителей временно оккупированной Херсонской области.

"Накануне коллаборант Владимир Сальдо, провозгласивший себя главой Херсонской области, сообщил рашистским СМИ, что Херсонщина уже в ближайшее время войдет в состав РФ", - написала омбудсмен.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что оккупанты быстро захватили Херсонскую область, потому что там была сосредоточена мощная группировка. Для Вооруженных сил Украины удержание перешейка с временно оккупированным Крымом, по его словам, было бы слишком сложным.

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