На днях Госдеп США разобрал популярные российские фейки об Украине. В Москве поспешили оправдаться.

В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на то, что в Украине украинский язык приходит на смену русскому в разных сферах жизни, в частности, в образовании.

Такое заявление обнародовано на сайте МИД РФ в ответ на публикацию Госдепартамента США опровержения популярных российских фейков об Украине.

В частности, в информационном бюллетене Госдепа обратили внимание на то, что в оккупированном Россией Крыму и в ОРДЛО украинцы сталкиваются с подавлением их культуры и национальной идентичности, а также живут в условиях жестоких репрессий и страха. При этом в США отметили, что нет никаких достоверных данных о том, что любые этнические русские или русскоязычные находятся под угрозой со стороны украинской власти.

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В ответ на это в Кремле заявили, что якобы ситуация с правами человека в Крыму, включая положением национальных меньшинств, "не просто улучшилась, а стала ... качественно другой".

Кроме того, российский МИД в очередной раз возмутился поддержкой украинского языка в Украине и увидел в этом "ужасные масштабы" нарушения и притеснения русскоязычных граждан.

"Нарушения прав многомиллионного русскоязычного населения в Украине достигли ужасных масштабов. Власти страны (Украины - УНИАН) принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т. н. коренных народах, вытесняя русский язык из всех сфер жизни", — заявили в российском МИДе.

Напомним, в Украине на днях заработала новая норма языкового закона - подробнее читайте по ссылке.

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