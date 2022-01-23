Языковой омбудсмен сказал, какой штраф может быть наложены на СМИ, которые нарушат новую норму закона о языке.

В Украине недавно начала действовать новая норма языкового закона, которая касается работы средств массовой информации, и теперь в определенном случае за ее нарушение будет налагаться штраф.

Если СМИ в течение года несколько раз нарушат новую норму языкового закона, то их оштрафуют, рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире канала "Украина 24".

По его словам, максимальный штраф составляет 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум установлен на уровне 1 240 грн 50 копеек).

"Законом определено, что они сначала должны проводить мероприятия государственного контроля. Если в течение года таких нарушений будет зафиксировано несколько – это штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан", – поделился омбудсмен.

Читайте такжеКреминь рассказал, почему в Украине до сих пор никого не оштрафовали за нарушение закона о языкеНапомним, в конце апреля 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Статьи этого закона внедряются поэтапно.

С 16 января 2022 года в нашей стране вступила в силу новая норма языкового закона, согласно которой все печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию.

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