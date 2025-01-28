Основания увольнения по семейным обстоятельствам одинаковы для контрактников и мобилизованных.

В Украине во время военного положения есть возможность уволиться с военной службы, но только при наличии определенных оснований. В частности, это касается некоторых семейных обстоятельств.

Об этом рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова в комментарии для РБК-Украина.

"Если говорить об основаниях увольнения по семейным обстоятельствам, сейчас они одинаковы для контрактников и мобилизованных", - сказала она.

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Юрист отметила, что во время военного положения в Украине есть возможность уволиться с военной службы при наличии таких оснований:

беременность или пребывание в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (до 6 лет по медицинскому заключению);

наличие несовершеннолетних детей - если оба родителя являются военнослужащими, если военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка или имеет на содержании трех и более детей до 18 лет;

особые обстоятельства в семье - уход за ребенком с инвалидностью, содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы или воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями;

уход за родными - мужем, женой, родителями или другими членами семьи (если они являются лицами с инвалидностью и им необходим постоянный уход);

потеря близких родственников - если родственник погиб или пропал без вести во время боевых действий или был посмертно награжден званием Героя Украины;

опека - необходимость осуществления опеки над недееспособными лицами.

Тернова подчеркнула, что каждое основание для увольнения с военной службы имеет свои уточнения и условия. Также военнослужащие могут быть уволены по нескольким основаниям, которые учитывают его возраст, состояние здоровья, завершение срока службы, или другие обстоятельства.

Среди основных таких оснований юрист назвала:

достижение предельного возраста для прохождения военной службы;

состояние здоровья - в частности, по решению ВВК о непригодности к службе или при наличии инвалидности;

в связи с освобождением из плена.

Кроме того, военнослужащего могут уволить из-за завершения срока службы по контракту, который был заключен в период военного положения. Еще одним основанием является вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы.

Перечень оснований для увольнения с военной службы расширили

Напомним, что с 1 июня был расширен перечень оснований для увольнения с армии как для служащих по контракту, так и для мобилизованных:

достижение предельного возраста нахождения на службе;

наличие заключения о непригодности к службе по решению ВВК;

получение инвалидности;

назначение военнослужащему наказания в виде лишения или ограничения свободы;

освобождение из плена;

избрание народным депутатом;

наличие уважительных семейных обстоятельств.

Для контрактников также доступно увольнение с военной службы по окончанию контракта.

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