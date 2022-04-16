Языковой омбудсмен предлагает уже с 1 сентября заменить их другими учебными предметами.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предлагает с 1 сентября заменить в украинских школах дисциплину "русский язык" другими учебными предметами.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"По поводу изучения такой дисциплины в школах как "русский язык" нужно рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю предостережения министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой. А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучение других важных предметов, а именно: "История Украины", "Украинский язык", "Украинская литература", "Математика" и "Английский язык", - отметил Кремень.

Уполномоченный также отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, так как в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

"Все это, конечно, в компетенции Министерства образования и науки, которое формирует государственную политику в своей сфере. Но и учителя, и родители могут выступать с подобными инициативами. В нынешней трагической реальности изъятие из обихода всех российских нарративов - важное дело. Именно сейчас необходимо создать наилучшие возможности для нашего будущего Ренессанса. Мы - большая европейская нация, которая демонстрирует всему миру, как надо бороться и побеждать", - подытожил Кремень.

Может ли русский язык преподаваться в школах Украины

Как сообщал УНИАН, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев выразил мнение, что русский язык может преподаваться в общеобразовательных школах, если весь родительский коллектив будет это поддерживать. По словам Горбачева, русский до сих пор для многих граждан остается родным, "так что здесь надо идти по действующему законодательству".

"Если мы соглашаемся на преподавание русского языка, то, думаю, каждый урок русского языка должен начинаться словами: Россия - страна-агрессор, Путин - военный преступник, Россия виновата в геноциде украинского народа. Вот на таких условиях можно изучать этот язык", - в то же время добавил омбудсмен.

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