За это решение проголосовали 363 народных депутата.

Верховная Рада признала действия России и ее армии с Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от евросолидарности Владимир Вятрович.

За соответствующее постановление о заявлении Верховной Рады Украины "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" проголосовали 363 народных депутата.

В постановлении они также призвали международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, которые совершают российские оккупанты в Украине.

"Россия не просто хочет захватить нашу территорию или разбить войско. Ее цель - уничтожить наше государство и нацию. Действия россиян в Мариуполе, Буче, Бородянке и многих других местах подпадают под определение преступления геноцида", - написал он.

По его словам, это постановление положит начало международно-правовой оценке преступлений РФ и ее армии в Украине, которые на политическом уровне уже назвали геноцидом лидеры не только Украины, но и США и Канады.

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