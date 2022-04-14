Верховная Рада признала действия России и ее армии с Украине геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от евросолидарности Владимир Вятрович.
За соответствующее постановление о заявлении Верховной Рады Украины "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" проголосовали 363 народных депутата.
В постановлении они также призвали международное сообщество осудить военные преступления и преступления против человечности, которые совершают российские оккупанты в Украине.
"Россия не просто хочет захватить нашу территорию или разбить войско. Ее цель - уничтожить наше государство и нацию. Действия россиян в Мариуполе, Буче, Бородянке и многих других местах подпадают под определение преступления геноцида", - написал он.
По его словам, это постановление положит начало международно-правовой оценке преступлений РФ и ее армии в Украине, которые на политическом уровне уже назвали геноцидом лидеры не только Украины, но и США и Канады.