Разделить судьбу киевлян, которые сегодня погибли буквально на пороге закрытого укрытия, в прямом смысле может каждый из нас. Единственное более-менее надежное бомбоубежище сейчас – метрополитен. Однако и он – не панацея. Подземка в качестве укрытия недоступна даже киевлянам с левого берега (линия идет по поверхности), а, например, в Одессе, Виннице или Львове метро вообще нет.

С проблемой отсутствия укрытий украинцы столкнулись еще весной прошлого года. Несмотря на то, что, в частности, киевские власти отчитывались об интерактивной карте , которую создали после проверки укрытий , горожане жаловались, что попасть в указанные места – квест еще тот. Типичная история: приходишь по адресу, а там вход в подвал прочно "запакован" металлической дверью с гигантским замком, на двери бумажка, что ключ находится у сотрудника ЖЭД, а сама Жилищно-эксплуатационная организация – в четырех кварталах от "укрытия". "Дежурит" ли там кто-то ночью? Риторический вопрос.

Или ближайшее укрытие на карте – в школе. Днем в него могут попасть только учителя и ученики. Однако департаменты образования, похоже, считают, что ночью образовательный процесс не прекращается, поэтому пускать в укрытия в школах жителей соседних домов нельзя. И такое положение вещей присуще не только Киеву.

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Даже имея укрытие, добраться к нему в безопасный промежуток времени для маломобильных людей – проблема.

Может, ситуация с некоммунальными хранилищами лучше? К сожалению. Например, на Русановке одно из подвальных помещений, обозначенных властями как укрытие для жителей микрорайона, захватил владелец мебельного магазина, размещенного на первом этаже здания. В апреле прошлого года там появилась "охрана", а на письма жителей к начальнику КГВА и городскому голове "ответ" поступил только в августе. В письме, в частности говорилось, что "владелец не отрицает использование подвального помещения как укрытия, несмотря на грабеж и порчу имущества" (то есть, это плохие жители района бегут в подвал не прятаться от российских бомб, а грабить мебельный склад магазина)... Киевские власти продолжают считать этот подвал укрытием и сейчас. Но киевляне им не пользуются до сих пор.

Мой личный опыт, к счастью, другой. Владелец магазина на первом этаже моего дома оказался более человечным, и мои соседи пользуются подвалом регулярно. Да и паркинг еще одного дома рядом открыт во время тревог. Наконец, я живу на правом берегу и имею "под боком" несколько станций метро. Но... Не все ходят в укрытия, даже когда они вроде бы доступны.

За более чем год адаптации к новым реалиям проживания войны в большом городе, пришлось на практике прийти к нескольким выводам.

Даже когда по нам запускают "Кинжал", то Силами обороны Украины фиксируется вылет ракетоносителя, поэтому спрогнозировать угрозу и иметь время дойти/добежать до укрытия можно. Но когда из Брянской области в Киев летит "баллистика"... Эти ракеты долетают сюда очень быстро, буквально за 5 минут. Здесь работает разве "правило двух стен". Да, это не стопроцентная защита. Но стопроцентной защиты на войне не существует.

Во-вторых, "правило двух стен" довольно часто выбирают маломобильные люди и люди с маленькими детьми. Дело в том, что даже имея укрытие, добраться к нему в безопасный промежуток времени для таких людей – проблема. Но это совсем не отменяет того факта, что если тревога застала не ночью дома, а днем и на улице, очень хотелось бы иметь возможность спрятаться, а не жить привычным: "Прилетит, так прилетит".

В-третьих, подвал и паркинг все еще довольно условные укрытия. Зимой там холодно, как на улице. Летом – удушье. Должны ли владельцы их обустраивать "как надо"? За чей счет? Существуют ли какие-либо городские программы помощи в таком обустройстве? В некоторых ЖК свои "укрытия" довели до нормального состояния сами жильцы. Некоторые подвалы вместе с владельцем помещения обустроили те, кто их регулярно посещает. Потому что самоорганизация – наше все. Город же "умыл руки".

В сегодняшней трагедии обязательно найдут "виновных" на месте, но проблемы это не решит.

Бесспорно, в смертях людей виновата Россия. Однако уверена, что в сегодняшней трагедии обязательно найдут "виновных" на месте - от сторожа дяди Васи до руководителя поликлиники. "Нагнут" и коммунальщиков, которые, получив бюджет на обустройство укрытий, все еще не начали ремонтов. По соцсетям понесется: "Большинство не ходят в укрытие!". Но проблемы это не решит.

Да, благодаря ПВО ВСУ, такие трагедии точечные. Но ракет у врага предостаточно. И или власть увидит проблему и начнет действительно двигаться к обустройству города как безопасного пространства – с нормальными укрытиями и правдивой картой укрытий – прямо сейчас. Или погибнуть в любой момент может каждый из нас.

Татьяна Урбанская