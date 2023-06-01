Оккупанты запускают "Шахеды", чтобы истощить и найти украинские средства ПВО.

Российские оккупанты начали применять во время атак по Украине рекордно много дронов-камикадзе. В настоящее время враг получает достаточно БПЛА от Ирана, чтобы сделать бомбардировку ежедневной, рассказал в эфире информационного телемарафона спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Шахеды" запускают настолько часто сейчас, что здесь и не поймешь, обнаруживают они или истощают ПВО. Это комплексно: оккупанты и обнаруживают, чтобы понять где и как мы уничтожаем эти воздушные цели, ну и понятно, что истощают ПВО", – рассказал он.

Игнат отметил, что Россия сейчас получает от Ирана достаточное количество БПЛА, чтобы пуски "Шахедов" стали фактически ежедневными.

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Удары "Шахедами" по Украине-что надо знать

На фоне истощения запасов вооружения российские оккупанты были вынуждены обращаться в другие страны с просьбами о военной помощи. Враг, в частности, наладил сотрудничество с Ираном, от которого получил более тысячи дронов-камикадзе, которые активно применяет во время атак по Украине.

К 24 мая враг уже применил более 1100 таких дронов, большинство (почти 900) были сбиты. В течение последних дней российские оккупанты начали активнее применять этот тип вооружения против Украины, прежде всего – в атаках по украинской столице. 28 мая произошла самая масштабная атака дронами – враг использовал 54 БПЛА.

Тегеран отрицал предоставление россиянам ударных дронов собственного производства, но был вынужден признать факт оказания военной помощи.

При этом Иран продолжает утверждать, что дроны якобы были переданы до полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Украина неоднократно призывала Иран прекратить военную помощь агрессору, однако Тегеран в ответ только обвиняет Киев в распространении "антииранской пропаганды".

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