За 15 дней поступило 34 жалобы о проблемах с работой укрытий.

Случаи закрытых укрытий в Киеве во время воздушных тревог не являются системными и будут решаться моментально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали первый заместитель начальника Киевской городской военной администрации генерал-майор Владимир Кидонь и директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук на брифинге по проверкам укрытий, на которые жаловались киевляне.

Кидонь отметил, что на последнем совещании заседания Совета оброны Киева начальник КМВА генерал-полковник Сергей Попко поставил на особый контроль вопрос работы укрытий, потому что безопасность и жизнь людей сегодня являются наиболее важными.

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"Любые сигналы, поступающие на горячую линию военной администрации, будут решаться моментально", - подчеркнул Кидонь.

Он сказал, что в течение 15 дней поступило 34 жалобы из-за того, что во время воздушных тревог были проблемные вопросы о работе укрытий. При этом уже 27 объектов проверены Национальной полицией, представителями департамента муниципальной безопасности и районными государственными администрациями. "Из них есть шесть укрытий, которые не считаются укрытиями. Жильцами подали жалобу, что это укрытие, а они даже не зачислены, что это укрытия, которые относятся к гражданской защите", - добавил он.

Кидонь отметил, что в КМВА на все жалобы реагируют. "Это не системно. Это является все точечным и будет решаться на месте представителями власти", - отметил он.

Защитные сооружения в Киеве - каково их состояние

В свою очередь, Ткачук сообщил, что в Киеве сформирован фонд защитных сооружений гражданской защиты, который на сегодня насчитывает более 4 тыс 100 объектов. После получения 34 жалоб о неработающих или неотчиненных объектах, ведется работа с балансодержателями с целью выполнения ими мер гражданской защиты. Кроме того, на этих объектах ведутся ремонтные работы, чтобы сделать их пригодными для эксплуатации.

"Работу по выявлению таких укрытий мы начали еще с 2014 года. За это время мы проверили более 13 тысяч подвальных помещений и объектов двойного использования. К сожалению, исходя из их технического состояния, на начало 2022 года требованиям отвечали и могли использоваться примерно 3,5 тысяч объектов двойного использования и 514 хранилищ, которые находятся на предприятиях", - сказал Ткачук.

Он сказал, что в течение 2022 года было увеличено количество защитных сооружений фонда на 394 объекта, а в этом году увеличено еще на более чем 120 объектов.

"Любая информация, которая доходит до нашего департамента относительно неработающих защитных сооружений, хранилищ, отрабатывается уже по конкретному объекту и адресу. Основная проблематика, с которой мы сталкиваемся, это исключительно индивидуальная позиция каждого балансодержателя, который владеет тем или иным объектом", - сказал Ткачук.

Как будет решаться проблема с частными владельцами укрытий

Он напомнил, что существует три основные формы собственности: государственная, коммунальная и частная. "Согласно действующему законодательству, мы находим рычаги влияния на государственную и коммунальную формы собственности, но существуют некоторые проблемы с частниками", - подчеркнул директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

По его словам, некоторые частные лица самостоятельно принимают решение о закрытии убежищ. В частности, многие жалобы от граждан касались того, что в 2022 году убежища работали, а затем владелец принял самостоятельное решение о закрытии.

"С такими собственниками мы будем разбираться на уровне правоохранительных органов. Будем подавать заявки в прокуратуру и Национальную полицию. При необходимости, будем доводить до суда и рассматривать вопрос расторжения договоров таких объектов, которые не используются по назначению", - сказал Ткачук.

В то же время, по его словам, согласно действующему законодательству, предусмотрена административная ответственность за невыполнение мер гражданской защиты.

"На уровне военной администрации нашего города будем инициировать уголовное наказание для балансодержателей, которые не выполняют меры гражданской защиты", - подчеркнул Ткачук.

При этом, генерал-майор Владимир Кидонь добавил, что 23-25 мая проходят военные учения, и один из вопросов этих учений - это проверка средств укрытия в Киеве. По результатам проверок будет сделан доклад начальнику КМВА.

Проблема с укрытиями в Киеве

17 мая стало известно, что почти во всех районах Киева зафиксировали многочисленные случаи закрытых укрытий во время последней российской ракетной атаки. В частности, к начальнику КМВА Сергею Попко поступили многочисленные жалобы от киевлян относительно закрытых укрытий во время последней ракетной атаки. На заседании Совета оброны Киева было решено в самый сжатый срок проинспектировать все укрытия.

Также с 22 мая в Киеве наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

Ранее ВСУ предупредили жителей Киева и Киевщины о проведение военных учений в регионе с 23 по 25 мая и призвали сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава.

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