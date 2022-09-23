Почтовый блок торжественно погасили в Нью-Йорке, Сковородиновке и Киеве.

"Укрпочта" выпустила новый блок марок "Сад божественных песен", посвященный 300-летию со дня рождения Григория Сковороды и провела торжественное спецгашение, которое состоялось в Нью-Йорке, Сковородиновке и Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Укрпочта" этот выпуск также сделала благотворительным для сбора средств для восстановления разрушенной 6 мая русской ракетой здания музея в Сковородиновке Харьковской области, где в последние годы жил и творил мыслитель. 15 гривен с продажи каждого почтового блока, или 7,5 млн грн, которые планирует собрать "Укрпочта", будут направлены на восстановление Национального литературно-мемориального музей им. Григория Сковороды", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что стоимость почтового блока составляет 75 грн, тираж – 500 тысяч экземпляров.

Дизайн этого почтового выпуска выполнили художники-графики Александр и Сергей Харуки.

Марки от "Укрпочты"

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. "Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, сказанная украинским защитником в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

В мае была выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский и пес Патрон презентовали первую благотворительную марку "Укрпочты". Благодаря продаже марки "Пес Патрон" планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных. Лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеящейся бумаге. Тираж - 1 млн экземпляров.

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