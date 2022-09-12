Также Укрпочта выпустит новую почтовую марку "Тризуб".

Укрпочта анонсировала выпуск первого маркированного конверта военного времени "Добро пожаловать в ад".

О выпуске нового конверта сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас чувствуют наши враги", - рассказал он.

Видео дня

Смелянский также анонсировал новую марку "Тризуб", но точную дату запуска продаж не назвал.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "Укрпочта" выпустило коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

Также в Украине создали новую почтовую марку в честь волонтеров из ИТ-сообщества, которые помогают стране во время войны против России.

Напомним, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, уходи ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

Вас также могут заинтересовать новости: